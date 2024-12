La Lazio espugna il Maradona: Napoli battuto 1-0 con una rete di Isaksen

85 Visite

Colpo grosso della Lazio a Napoli! Dopo aver eliminato i partenopei dalla Coppa Italia, i biancocelesti si ripetono infliggendo un’altra sconfitta alla squadra di Conte.

Il primo tempo, giocato sotto una pioggia battente, è stato caratterizzato da grande intensità da parte di entrambe le squadre, con poche occasioni da rete. McTominay e Isaksen provano ad innescare azioni offensive determinanti, ma Meret e Provedel sono attenti a neutralizzare ogni pericolo.

Nella ripresa, il ritmo è aumenta: Dele-Bashiru sfiora il vantaggio con una conclusione potente che si stampa sulla traversa, mentre Anguissa, di testa, colpisce il palo. Al 79′, un’incursione di Isaksen sblocca il risultato, con un tiro preciso che lascia impreparata la difesa partenopea.

Proteste del Napoli per alcune decisioni del direttore di gara Colombo, in particolare per alcuni episodi dubbi (reclamando due rigori non concessi).

Con questa sconfitta, il Napoli si ferma a 32 punti e fallisce il nuovo aggancio alla vetta della classifica mentre la Lazio sale a quota 31 punti, agganciando Inter e Fiorentina.













