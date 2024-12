Salvatore Esposito: «Truffato dall’ex socio. Spariti 100 mila euro”

432 Visite

Centomila euro e la sensazione di essere stato raggirato. È un amaro epilogo quello che l’attore Salvatore Esposito, noto per il ruolo di Gennaro Savastano nella serie televisiva Gomorra, racconta nella denuncia – per truffa aggravata – contro un suo ex socio d’affari. La società al centro della querelle giudiziaria è la Football future stars srl, nata nel 2021 e poi messa in liquidazione: Esposito ne deteneva il 51 per cento e il suo ruolo avrebbe dovuto essere quello di scovare nuovi talenti tra i giovani calciatori, mettendo in campo la propria rete di conoscenze legate al suo ruolo di attore; il socio, invece, aveva un ruolo di natura manageriale e si occupava di amministrare la società e lavorare sugli accordi. La vicenda è riportata dalla Stampa.