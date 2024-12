TRASFERIMENTI IDRICI CAMPANIA-PUGLIA, RIUNIONE DEL TAVOLO ISTITUZIONALE

201 Visite

Ieri, presso la sede di Caserta dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, si è tenuta la riunione di insediamento del Tavolo Istituzionale Permanente istituito dall’Accordo di Programma del 13.10.2022 che regola i trasferimenti idrici Campania-Puglia. Hanno partecipato alla riunione il Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, l’Assessore alle Risorse Idriche della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale, Vera Corbelli.

Con questa prima riunione, Il Tavolo istituzionale ha approvato come primo atto il “Regolamento di funzionamento” per la sua piena operatività .

A seguito di tale atto divengono operativi gli impegni per il riconoscimento dei ristori ambientali della Regione Puglia in favore della Regione Campania . Essi sono commisurati ai volumi di risorsa idrica effettivamente trasferita. Per gli anni 2020/2023 gli importi dovuti sono pari a circa 33 milioni di euro.

La Regione Campania utilizzerà dette risorse per la gran parte in favore dei Comuni ove originano le risorse idriche ed , in particolare , per finanziare interventi del gestore Alto Calore Servizi .

Il tavolo istituzionale ha anche valutato lo stato di attuazione dell’accordo Campania/Puglia nell’attuale contesto di criticità causata dalla prolungata siccità dei mesi scorsi.

A tale proposito, per definire gli interventi più urgenti da attivare nell’area di competenza del gestore Alto Calore si terrà un incontro in Regione Campania lunedì 9 alle 15, convocato dall’assessore regionale all’ambiente, cui parteciperanno la Direzione regionale ciclo delle acque, i rappresentati di Ente idrico campano e di Alto calore servizi .













