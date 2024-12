Napoli, Adl stoppa le polemiche: giusto il turn over con la Lazio

65 Visite

Dopo la sconfitta sera in casa della Lazio, Conte ha radunato i suoi calciatori per preparare la sfida di campionato di domenica sera di nuovo contro i biancocelesti.

Il tecnico è stato molto criticato dai tifosi per il maxi turn over che è costata la qualificazione ai quarti di Coppa. De Laurentiis, però, intervenendo da remoto alla presentazione di un libro, si è schierato con il suo allenatore.

«Condivido la sua scelta, ha fatto benissimo a far giocare tutti gli altri 11 calciatori. È stato un super allenamento con la Lazio. Una lezione di vita sportiva alla squadra – ha chiarito il numero uno partenopeo -. Sapevamo che cambiando così tanto non sarebbe stato facile, chiaro che se ne avessimo cambiati di meno ci sarebbe stato più equilibrio. Il tecnico doveva dare spazio e lo ha dato. Non importa il risultato. Possiamo permetterci di fare delle sperimentazioni come Conte ha fatto con la Lazio».

Domenica sera, però, al Maradona torneranno i titolarissimi. Tra i pali ci sarà di nuovo Meret con la linea a quattro davanti a lui formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. A centrocampo prenderà le redini Lobotka con Anguissa al suo fianco e con McTominay che avrà la libertà di agire in fase offensiva. In attacco ci saranno i soliti tre. Lukaku a fare la prima punta con Politano e Kvara alle spalle.













