Congo, caccia all’agente patogeno. L’Italia alza l’attenzione sui voli

L’Italia alza l’attenzione sulla malattia sconosciuta che ha causato oltre 70 morti in Congo. A quanto si apprende il ministero della Salute ha inviato una raccomandazione alle Usmaf, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero chiedendo attenzione su tutti i punti di ingresso, in particolare modo per i voli diretti provenienti dal Paese africano. Nelle scorse ore il governo del Congo ha dichiarato allerta per questa sindrome simul-influenzale che oltre a decine di morti ha contagiato centinaia di persone. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a essere vigili, esortando le persone a lavarsi le mani con il sapone, evitare assembramenti e non toccare i corpi dei defunti senza personale sanitario qualificato. I sintomi includerebbero febbre, mal di testa, tosse e anemia.

“Un agente patogeno respiratorio, come l’influenza o il Covid-19, è oggetto di studio come possibile causa” della ’malattia X’ che sta provocando diversi morti nella Repubblica democratica del Congo, spiega l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in una nota in cui fa il punto della situazione e annuncia di aver inviato un team di esperti per indagare sull’origine della malattia sconosciuta. I test sono in corso e si esplorano più ipotesi. Oltre a un patogeno respiratorio, puntualizza l’agenzia Onu, anche “la malaria, il morbillo e altri” microrganismi sono sotto esame. Fino a quando non ci saranno i risultati dei test di laboratorio eseguiti, la causa non potrà essere chiarita e viene considerata non identificata, spiegano gli esperti. “L’Oms condividerà ulteriori informazioni sul lavoro in corso per identificare la malattia non appena disponibili”, assicurano dall’agenzia.













