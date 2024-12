Casa Mehari, Quarto. Una cena a più mani promossa da Slow Food per sostenere l’inclusione e la solidarietà

301 Visite

Un Natale diverso: mani che cucinano insieme e cuori che si uniscono

Una cena che unisce solidarietà, inclusione e gusto: lunedì 9 dicembre, a partire dalle ore 20:00, Casa Mehari a Quarto ospiterà “L’Unione fa la tavola”, un evento speciale promosso da Slow Food Campi Flegrei e dalla Comunità Agri-Culturale Flegrea per l’inclusione. Con cuochi che condividono i loro saperi e ragazzi che trasformano i sogni in ingredienti di inclusione, la serata sarà un’occasione per celebrare il cibo come gesto di cura e solidarietà.

Casa Mehari: simbolo di legalità e inclusione

Casa Mehari, bene confiscato alla criminalità e oggi gestito da un’ATS di cui La Bottega dei Semplici Pensieri è capofila, rappresenta un luogo di rinascita per la comunità.

Mariolina Trapanese, Presidente de La Bottega dei Semplici Pensieri, sottolinea: “Da quando Casa Mehari ci è stata affidata, il nostro obiettivo è stato quello di trasformarla in un luogo di accoglienza, crescita e valore per la comunità. In meno di tre anni, con impegno costante e grazie alla costruzione di solide relazioni, siamo riusciti a dare vita a eventi come questa cena, che rappresentano un momento di unione e una grande opportunità per sostenere le nostre attività future. Ogni passo avanti è una conferma che lavorare insieme, con dedizione e passione, può fare la differenza. Il Natale, per noi, è sempre un momento speciale per rafforzare questa rete solidale e guardare al futuro con speranza e gratitudine.”

La cena: un viaggio nei sapori dei Campi Flegrei

La serata sarà un’esperienza gastronomica unica, con un menu firmato dai cuochi di tre eccellenze del territorio: Capo Blu Restaurant, Da Fefè – Trattoria di Mare e Home – Piccola Osteria Alternativa. Insieme, i ristoratori proporranno un percorso degustativo che celebra i prodotti locali e la biodiversità dei Campi Flegrei, abbinato a vini selezionati della zona. Accanto a loro, i ragazzi della Bottega dei Semplici Pensieri saranno protagonisti, trasformando l’esperienza culinaria in un momento di condivisione, crescita e inclusione.

Un’iniziativa corale e inclusiva

Angelo Lo Conte, Presidente di Slow Food Campania, evidenzia: “In un contesto mondiale segnato da individualismo e disuguaglianze, iniziative come questa rappresentano la concretizzazione della visione inclusiva e corale di Slow Food. L’Unione fa la Tavola è un esempio tangibile di come la nostra rete riesca a mettere insieme le sue tante anime: cuochi che collaborano, volontari che si impegnano con dedizione per il successo dell’evento e avventori che, in una serata conviviale, possono scoprire e vivere appieno la complessità e il valore della nostra progettualità. Il cibo è il filo che cuce le differenze e ci unisce. Il luogo scelto, Casa Mehari, è il simbolo perfetto di tutto questo: un luogo di inclusione, di legalità, di accoglienza, di educazione e di giustizia. Questa cena è un momento speciale per ribadire quanto sia importante agire insieme per un futuro più equo e solidale.”

Il menu della serata:

Brindisi di benvenuto: “Fior di Baci” con i ragazzi de La Bottega dei Semplici Pensieri

“Fior di Baci” con i ragazzi de La Bottega dei Semplici Pensieri Entrée:

○ Capo Blu: Pan di zucca con taramosalata

○ Home: Alice ripiena su fondo di pomodorini a grappolo

○ Trattoria da Fefè: Falafel di cicerchia su passatina di friarielli

Antipasto: Scagliuzzo di polenta con baccalà mantecato e consistenze autunnali

Scagliuzzo di polenta con baccalà mantecato e consistenze autunnali Primo: Risotto cicoria, cozze, stracciatella e polvere di pomodoro

Risotto cicoria, cozze, stracciatella e polvere di pomodoro Dolce: Terramisù al mandarino

Terramisù al mandarino Caffè: Cuccumella di Caffè Delizia

Cuccumella di Caffè Delizia Vino in abbinamento: Cuore Flegreo – Campi Flegrei DOP Piedirosso

Con i ragazzi della Bottega dei Semplici Pensieri come protagonisti, affiancati dai cuochi di Capo Blu, Da Fefè e Home, la cena non sarà solo un’esperienza gastronomica, ma un racconto di cura, passione e del potere del cibo di creare legami.

Creando un’esperienza di cibo che racconta il territorio, rispetta la terra e chi la lavora, e costruisce legami autentici tra le persone.

Come partecipare

La cena ha un costo di 35€ per i soci Slow Food e 40€ per i non soci.

I fondi raccolti saranno destinati a sostenere le attività della Bottega dei Semplici Pensieri nel 2025.

Per prenotazioni, contattare i numeri 333 224 5059 o 081 353 8745.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti