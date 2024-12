Marano, beni confiscati: pubblicato avviso pubblico per sette negozi. Molti sono quelli ubicati al parco Annabella

898 Visite

Il Comune di Marano ha pubblicato un avviso pubblico per la messa a bando di sette bene confiscati: si tratta, nello specifico, di sei negozi confiscati ai Simeoli e ubicati al parco Annabella di via San Rocco, già da tantissimi anni nelle disponibilità del municipio e già in passato oggetto di analoghe procedure. Un altro negozio, confiscato e affidato all’ente cittadino durante l’ultima gestione commissariale, è situato invece nella galleria Primavera. Per la gestione dei beni dovrà essere versato un canone mensile all’ente, che oscilla dai 290 euro ai 370 della Galleria Primavera. Le associazioni e cooperative vincitrici della procedura di gara dovranno accollarsi anche le altre spese per il funzionamento dei locali.

Nel contempo si è proceduto anche alla nomina della commissione di gara, composta da Giovanni Silvestri (presidente), Angelo Martino, Tommaso Giordano e Vittorio Iorio.













