SPARI A MARANO, FERITO UN 67ENNE

2.485 Visite

Sparatoria a Marano di Napoli: ferito un 67enne. È accaduto in via Cinque Cercole. Secondo una prima ricostruzione, il 67enne sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto in scooter mentre rientrava a casa, che gli avrebbe esploso un colpo di pistola alla gamba per una rapina.

Il 67enne è stato accompagnato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è tuttora ricoverato e non è in pericolo di vita. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia Arenella, che hanno ascoltato la vittima e avviato i primi accertamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews