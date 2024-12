LA CAMPANIA LOCOMOTIVA PER LO SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE NEL MEZZOGIORNO  

153 Visite

Presentate le progettualità del comitato Figc-Lnd Campania per il contrasto alla discriminazione di genere. Nell’occasione premiati i capitani delle squadre campane femminili nell’ambito della presentazione del volume di Gianfranco Coppola “Capitani per sempre”. Premio speciale a Mauro Grimaldi, amministratore delegato di Federcalcio Servizi.

Il comitato Figc-LND Campania si conferma in prima fila per il contrasto alla violenza di genere. Facendo seguito alle iniziative del 25 novembre, giornata nazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si è svolta all’hotel Ferrari di San Vitaliano una giornata che ha messo al centro tutte le progettualità messe in campo per lo sviluppo del calcio femminile e per il contrasto alla discriminazione di genere, in collaborazione con il Settore Giovanile Scolastico FIGC Campania e le società.

L’occasione ha permesso di presentare l’anteprima della prima edizione del calendario del calcio femminile campano e il volume “Capitani Per Sempre” del presidente nazionale Ussi Gianfranco Coppola, edito da LeVarie, il cui ricavato è devoluto alla Casa di Tonia, casa di accoglienza e sostegno per le donne in difficoltà. Legata a questa iniziativa, si è svolta anche la premiazione di tutti i capitani delle società di calcio femminile campano di Serie A, Serie B, Serie C e Eccellenza. Dalla sensibilizzazione dei tesserati alla promozione del numero anti violenza e stalking del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio #Nonseisola1522, il comitato Figc-LND Campania ha fatto del contrasto alla violenza, in particolare quella contro le donne, ormai da anni uno degli obiettivi principali delle attività e i risultati, con il drastico calo degli episodi di violenza sui campi della regione, ne sono la conferma. Nel corso della manifestazione, coordinata da Mario Zaccaria, presidente Ussi Campania, un premio speciale è stato consegnato a Mauro Grimaldi, amministratore delegato di Federcalcio Servizi, al quale è stato donato un pallone con le firme di tutti i capitani delle formazioni campane di calcio femminile da esporre nella mostra “Un secolo d’azzurro”.

“Il calcio è un vero assist per superare le differenze di genere – ha dichiarato la vice presidente e responsabile del calcio femminile del comitato Figc-LND Campania, Giuliana Tambaro -. Stiamo raggiungendo discreti risultati nello sviluppo del movimento calcistico femminile, ma siamo consapevoli che si può e si deve fare di più. Dalla Serie A ai Primi Calci un’onda rosa sta travolgendo i campi campani grazie alla passione e ai sacrifici dei Presidenti delle società”.

“Tutte le attività che quotidianamente intraprendiamo per il contrasto alla violenza, in particolare quella di genere, rendono il calcio campano e l’intera regione sempre più all’avanguardia – ha spiegato il presidente del comitato Figc-LND Campania, Carmine Zigarelli -. Grazie al gioco di squadra tra le diverse componenti la Campania si conferma come modello per l’intero Mezzogiorno su un tema che è centrale nell’educazione delle future generazioni e che lo sport, e il calcio in particolare, possono aiutare a promuovere”.

