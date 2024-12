Alzheimer, lo spray nasale che può cambiare la lotta alla malattia

148 Visite

Un significativo passo avanti nella lotta all’Alzheimer potrebbe arrivare dai ricercatori dell’Università Cattolica-Policlinico Gemelli di Roma. Un team guidato da Claudio Grassi e Salvatore Fusco ha sperimentato con successo uno spray nasale capace di arrestare il declino cognitivo e i danni cerebrali in modelli animali affetti dalla malattia. La chiave del trattamento risiede in un farmaco innovativo che inibisce un enzima specifico, la S-aciltransferasi (o zDHHC), nel cervello. I risultati di questa ricerca, svolta in collaborazione con l’Università di Catania, sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista PNAS.

Gli studi hanno rilevato un dato significativo: nei cervelli di persone decedute con Alzheimer, l’enzima zDHHC era presente in quantità eccessive. Non solo: maggiore era la sua concentrazione, più severo risultava il deterioramento cognitivo durante la vita del paziente. Grazie a un finanziamento di 890mila euro dal ministero della Salute, ottenuto nell’ambito del bando Pnrr 2023, il gruppo di ricerca punta ora a sviluppare terapie ancora più mirate contro questo enzima.













