Conte dopo Torino-Napoli: “Vittoria di carattere, i dettagli fanno la differenza”

Ecco le dichiarazioni di Antonio Conte rilasciate a Dazn dopo la vittoria per 1-0 del Napoli sul Torino, nel match valido per la 14ª giornata di Serie A Enilive 2024/2025:

Sul peso dei dettagli

“Si vince con i dettagli?”

“Sì, assolutamente. In partite come questa, i dettagli fanno la differenza. Ho notato che i loro cambi potevano metterci in difficoltà, quindi ho optato per scelte più prudenti sia in termini di sostituzioni che di disposizione tattica. Sono soddisfatto sia della prestazione che del risultato. Giocare contro il Torino, specialmente in casa loro, non è mai semplice. Vanoli sta facendo un grande lavoro con questa squadra. Detto ciò, va riconosciuto che Milinkovic-Savic ha compiuto parate straordinarie che hanno mantenuto il punteggio stretto.”

Sulla concretezza della squadra

“Avevi chiesto concretezza. Solo un grande Milinkovic-Savic l’ha impedita oggi. È questa solidità che sta definendo il tuo Napoli?”

“Abbiamo attaccato con determinazione, ma la bravura del loro portiere ci ha negato più gol. Stiamo lavorando molto per migliorare questo aspetto e sono felice dei progressi. La solidità è una caratteristica imprescindibile, soprattutto per una squadra che punta a competere in Europa.”

Su McTominay e il mercato

“McTominay rappresenta il mix tra le tue ambizioni e quelle della società?”

“Non ho imposto richieste specifiche quando sono arrivato. Napoli è una piazza che mi ha convinto da sola. Tuttavia, quando si tratta di migliorare la squadra, scelgo con attenzione. Con Scott McTominay siamo stati lungimiranti: non era un titolare al Manchester United, ma lo conoscevo bene. Devo dare merito a Manna per il lavoro svolto dietro le quinte. È inevitabile che in questa squadra ci sia voglia di riscatto, e McTominay incarna perfettamente questo spirito. Sono felice di come si stia integrando.”