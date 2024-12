PAURA AL FRANCHI: BOVE SI ACCASCIA AL SUOLO, PARTITA SOSPESA

341 Visite

Al 17’ il gelo sullo stadio Franchi, Edoardo Bove che crolla da solo a terra a gioco fermo. Un fulmine su Fiorentina-Inter, proprio mentre si discute di un possibile gol di Lautaro: compagni, avversari e panchine entrano in campo perché capiscono subito la gravità della situazione, Simone Inzaghi è uno dei primi ad accorgersene e addirittura scivola pur di arrivare prima possibile a soccorrerlo. Tutti si dispongono in cerchio mentre entra l’equipe medica e si cerca di rianimare il centrocampista viola coperti in un cerchio da tutti i giocatori. Sui volti di tutti sgomento e disperazione, la barella entra in campo trascinata a piedi, mentre passano cinque lunghissimi minuti prima che l’ambulanza lo porti via. Nel mentre, in momenti di paura e shock collettiva, Luca Ranieri, compagno di Bove, arriva a strattonare violentemente un componente del presidio medico che ha atteso un po’ troppo. La partita è stata subito sospesa in attesa di saperne di più.













