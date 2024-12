Marano, dopo il crollo al Levi interdette 27 aule su 57. Rotazione per tre settimane

242 Visite

Come noto, in data 27 novembre si è verificato improvvisamente il cedimento di parte del solaio di un’aula sita al secondo piano dell’edificio, con caduta di pignatte. La scrivente ha immediatamente attivato l’RSPPR dell’Istituto con il quale ha redatto richiesta urgente di intervento all’ingegnere referente di città metropolitana e alla società Armena Sviluppo SPA incaricata dalla stessa città metropolitana della manutenzione degli edifici scolastici di Napoli e provincia, per un sopralluogo di verifica dello stato dei locali scolastici e la programmazione delle relative operazioni da tenersi alle ore 8,30 di questa mattina.

Contestualmente ha consultato la centrale operativa dei VV.FF. che ha raccomandato l’interdizione di tutte le aree interessate e potenzialmente a rischio ed ha confermato la correttezza della procedura attivata dalla scrivente, impegnandosi ad intervenire solo qualora gli Enti interpellati e preposti non si fossero presentati nella mattina del 28 novembre per i sopralluoghi e le verifiche del caso.

Questa mattina alla presenza di tutti i soggetti preposti si è proceduto a sopralluogo e verifica di tutti gli ambienti scolastici e si è redatto verbale dal quale risulta l’interdizione di un numero di aule pari a 27 delle 57 aule disponibili per circa tre settimane, al fine di consentire le operazioni necessarie di verifica e la messa in sicurezza di eventuali altre parti ammalorate. Tale interdizione comporta inevitabilmente l’organizzazione di turni di rotazione straordinaria di tutte le classi per almeno tre settimane a far data dal 29/11/2024. Tutto personale svolgerà regolarmente il servizio sulla base del proprio orario settimanale. Ad esito degli interventi suddetti, i tecnici preposti valuteranno i lavori a farsi per ripristinare le aule interessate e restituirle all’utenza.

Si allega prospetto dei turni di rotazione con dislocazione delle classi nelle aule

Dirigente scolastico Levi













