Napoli di misura, ma decisivo: 1-0 al Torino e primato consolidato

Il Napoli espugna l’Olimpico Grande Torino con un gol di McTominay, confermandosi in vetta alla Serie A al termine della 14ª giornata. Una vittoria sofferta, ma meritata per gli uomini di Antonio Conte, che riescono a superare un Torino battagliero e un Milinkovic-Savic in stato di grazia.

L’inizio è promettente per il Torino, che sfiora il vantaggio con Adams già al 4’: il suo colpo di testa termina però fuori, dando solo l’illusione del gol. Il Napoli cresce con il passare dei minuti, trovando ritmo e soluzioni offensive. La prima svolta arriva al 31’, quando McTominay sfrutta al meglio l’assist di Kvaratskhelia, fulminando il portiere avversario con un sinistro preciso.

Nonostante l’immediata reazione granata, con Coco che al 37’ spreca una ghiotta occasione per pareggiare, il Napoli chiude il primo tempo in controllo. Nella ripresa, il Torino si affida a un maggiore pressing e ai cambi operati da Vanoli, ma Milinkovic-Savic si ritrova ancora a essere l’uomo partita per i suoi, sventando più volte il raddoppio azzurro, in particolare su Olivera e Simeone.

Il Napoli si dimostra solido e pragmatico, gestendo bene i tentativi finali del Torino. Un gol di Neres nel recupero viene annullato per fuorigioco, ma la squadra di Conte non ne ha bisogno: il risultato è salvo, e il clean sheet sottolinea ancora una volta la forza difensiva degli azzurri.

Un successo che mantiene il Napoli saldamente al comando della classifica e rafforza la fiducia della squadra nella lotta per il titolo.