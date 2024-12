Argentina, Milei e le sue politiche incassano anche il plauso de The Economist: liberalizzazioni e tagli di spesa inutile

97 Visite

Javier Milei , presidente dell’Argentina da un anno , ha l’onore della copertina nell’edizione di questa settimana del settimanale britannico The Economist . Con una sorpresa : The Economist , che un anno fa aveva accolto con un misto di scetticismo e di scherno la vittoria di un personaggio così eccentrico e perfino estremo, oggi dà un giudizio positivo dei suoi primi dodici mesi. Il liberismo di Milei sta funzionando, è il verdetto dell’inchiesta sull’Argentina, a cui si aggiunge un’intervista del magazine con lo stesso presidente.

«Ha dimostrato che l’espansione costante dello Stato non è inevitabile»: così l’editoriale dell’Economist introduce un bilancio sull’esperimento argentino. Gli antefatti sono noti: l’Argentina è «l’unico paese nella storia economica moderna ad aver abbandonato il club delle nazioni ricche», declassato al rango degli Stati emergenti. Un disastro provocato da decenni di assistenzialismo, spesa pubblica clientelare, strapotere sindacale, iperinflazione consentita da una banca centrale che stampava moneta a gogò per finanziare la demagogia dei politici al governo. Il peronismo, un mix peculiare di socialismo, populismo e autoritarismo, aveva le responsabilità principali per la catastrofe nazionale; però gli occasionali esperimenti liberisti erano state altrettante delusioni. Per tentare di arginare l’iperinflazione, le svalutazioni e le fughe di capitali all’estero, i governi avevano tentato ogni strumento dirigista, dai controlli politici dei prezzi ai divieti di esportare valuta, senza successo.