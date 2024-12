Assemblea nazionale di Noi Moderati, Meloni: avanti, con qualche differenza: centrodestra sempre più coeso

“Caro Maurizio, cari amici di Noi Moderati, mi dispiace moltissimo non essere riuscita a essere lì con voi e a partecipare in presenza ai lavori della vostra Assemblea Nazionale

“La nostra coalizione è composta sì da forse politiche diverse, ognuna ha la sua identità e la sua storia che sono un valore aggiunto e ciò che ci rende forti e coesi è la volontà, la voglia di stare insieme, che è quello che ci consente di fare sempre sintesi e di trovare un punto di incontro”. Meloni poi sottolinea: “Siamo uniti dalla stessa visione del mondo di fondo”, “crediamo negli stessi valori”, “abbiamo idee compatibili” e “intendiamo portare avanti fondamentalmente gli stessi progetti”.

“Quando in campagna elettorale la sinistra, i grandi giornali dicevano che con il centrodestra al governo l’Italia sarebbe andata in default che saremmo stati sommersi dallo spread che avremmo messo a rischio i risparmi degli italiani che non avremmo realizzato il Pnrr che anzi avremmo perso le risorse. Tutte bugie spazzate via dalla realtà e dalla concretezza del nostro lavoro, dalla solidità della nostra determinazione dall’impegno ogni giorno mettiamo in quello che facciamo”.

“C’è ancora tanto da fare”, però “il cammino che abbiamo davanti è ancora lungo: dobbiamo e possiamo” farlo “insieme rendendo il centrodestra, sempre più forte e sempre più coeso”. “Ringrazio Maurizio per il grande lavoro che ha fatto in questi anni” e “saluto con piacere Mariastella, Mara, Giusy e Mario che, con l’assemblea di oggi scelgono di rafforzare il centrodestra, a renderlo ancora più plurale e unito nella difesa dell’interesse nazionale”.

Tajani: “Solo idee diverse, governo avanti fino alla fine”

“In questa coalizione ci sono tre anime differenti” ma “il nostro compito è quello di allargare i confini del centrodestra: non tocca a noi andare a cercare i voti di Fratelli d’Italia e della Lega per avere un mezzo punto in più. Il nostro compito deve essere quello di chi vuole essere ancora più ambizioso, creare la grande famiglia rassicurante nel nostro Paese”, andando a occupare “quello spazio enorme che oggi nel nostro Paese c’è tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sempre all’assemblea di Noi Moderati. “Non è una questione di bandierine, è una questione di pensiero e di progetto politico”, ha aggiunto. “Il Partito Popolare Europeo è stato lo scudo che ha permesso a Raffaele Fitto di diventare vicepresidente esecutivo”, ha detto Tajani, all’assemblea. “La protezione del Partito Popolare Europeo ha permesso anche all’Unione Europea – ha aggiunto – di avere una maggioranza più ampia: infatti una parte dei conservatori ha votato per Ursula von der Leyen, che era la scelta giusta per la stabilità”.

“Vi siete fissati con le divisioni, un’idea non è una divisione. Un’idea è un’idea. Avere opinioni diverse è normale e giusto, poi si fa la sintesi. Non si illuda nessun oche ci siano delle divisioni profonde dentro questo governo. Andremo avanti fino alla fine della legislatura, se ne facciano una ragione. Avere delle idee non significa andare contro qualcuno, ognuno è legittimato ad avere delle idee. Poi si fa la sintesi, c’è un programma di governo da rispettare che noi abbiamo sempre votato. Poi su alcune questioni si possono avere idee differenti, altrimenti saremmo un partito unico. E’ inutile cercare divisioni che non esistono”.

Antonio Tajani e Matteo Salvini divisi sul tema della difesa europea

In video collegamento con l’assemblea nazionale di Noi Moderati, il segretario della Lega chiude all’ipotesi di una politica unitaria di difesa Ue, caldeggiata invece dal ministro degli Esteri nel suo intervento. “Abbiamo sensibilità diverse su alcuni punti, sentivo parlare di difesa comune europea. Mi permetto di dire che in questo momento bisogna andarci cauti perché chi comanda e chi decide?”, dice Salvini.

“Settimana scorsa, il Parlamento Ue si ha dato il via all’utilizzo delle armi a lunga distanza per andare a colpire il territorio russo. Ecco, occorre assoluto equilibrio e buonsenso. La difesa del popolo all’ucraino aggredito è sacrosanta, però senza arrivare ai limiti della terza guerra mondiale, perché sarebbe il disastro assoluto”, mette in guardia il numero uno della Lega.

“La Lega non è contro l’Europa, ma ne sogno una diversa, rispetto a quella che ha negato le radici cristiane nella Carta Costituzionale Europea. Quella non e’ la mia Europa. Un’Europa che nega chi siamo non ha futuro”, ha detto Salvini.