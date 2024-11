Arzano. Rimpasto in giunta: la sindaca Cinzia Aruta presenta i nuovi assessori

226 Visite

Tra le new entry la figlia del Questore Antonio Borrelli. Presso l’istituto don Geremia Piscopo di Via Napoli, la prima cittadina ha presentato alla Città la nuova Giunta Municipale dopo un confronto con i componenti e gruppi politici che la sostengono. A comporre il nuovo esecutivo sono: l’avvocatessa Marianna Borrelli con delega al Suap, Attività Produttive e Beni confiscati; la dottoressa Chiara Guida che gestirà il settore Cultura, Istruzione, Sport e Igiene Urbana e il decano politico afragolese, l’avvocato Giovanni Giglio, che si occuperà di Infrastrutture e Urbanistica. Riconfermati per il lavoro svolto l’esperto contabile, il commercialista Giuseppe Vitagliano con delega al Bilancio, Finanze e Tributi; l’Avvocato Fabio Gallo che resta vicensindaco con delega al Contenzioso, Servizi Sociali e Verde Urbano, e il dottor Ernesto Pollice che si occuperà di Personale, Polizia locale e Mobilità e trasporti. Una Giunta di qualità – ha sintetizzato la prima cittadina – necessaria per dare ulteriore impulso alle attività amministrative, e che sarà sicuramente in grado di dare un ulteriore slancio all’azione del governo locale. Sia la sindaca che gli assessori hanno ringraziato la Giunta uscente che, tra mille difficoltà, ha lavorato con impegno ed abnegazione, raggiungendo importanti risultati.

