Quarto, case popolari: il Comune rompe gli indugi e pignora gli inquilini morosi

Case popolari e inquilini morosi: il Comune di Quarto passa all’incasso. Sono settantasei gli inquilini della palazzine di proprietà del municipio destinatari – nel corso degli ultimi giorni – degli atti di pignoramento presso gli istituti bancari e gli uffici postali dove detengono giacenze o optando per i fermi amministrativi. Nella black list sono finiti i nuclei familiari non in regola con i pagamenti dei canoni delle case popolari. E’ l’esito finale di un procedimento avviato dal funzionario dell’ufficio patrimonio dell’ente flegreo che, in precedenza, si era già adoperato per notificare i provvedimenti di messa in mora e di interruzione dei termini di prescrizione. Solleciti di ricomposizione bonaria del contenzioso, insomma, sempre ignorati dai destinatari. Il Comune, con l’azione di recupero forzoso delle somme evase, conta ora di recuperare all’incirca 450 mila euro. A questa somma, relativa ai nuclei familiari che risiedono nel rione 219, vanno aggiunti i 50 mila euro richiesti ad altri dieci inquilini delle case realizzate tra gli anni Ottanta e Novanta dall’ex Demanio. Chi è destinatario dell’atto di pignoramento non potrà rateizzare gli importi richiesti. Per altri 61 occupanti, invece, bisognerà attendere l’esito dei ricorsi tuttora pendenti presso il tribunale civile di Napoli.

Fonte Il Mattino













