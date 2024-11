Nuovo sabato di festa in centro a Pozzuoli con la manifestazione Pozzuoli INN

142 Visite

Terz’ultimo appuntamento con “Pozzuoli Inn” la manifestazione organizzata dal comune di Pozzuoli nel centro storico della città. Come ogni sabato anche domani mattina, dalle ore 9 alle ore 14, andrà in scena il “Mercatino Enogastronomico” degli agricoltori italiani della CIA, in programma nella villa comunale. Seguirà dalle 17 il “coro dei Morantini” nello spazio della Cassa Armonica, mentre Piazza della Repubblica ospiterà uno spettacolo per adulti e bambini di giocoleria ed equilibrismo di Malabariano. A seguire ci sarà la signora Batò con il suo spettacolo di bolle, con Topolino e Minnie che passeggeranno in piazza per una foto con i più piccoli.

«Sarà un altro sabato di festa in centro, ormai diventato il cuore pulsante della città grazie all’impegno di tutti: associazioni, commercianti, artisti e la nostra amministrazione, sempre attenta a rispondere alle richieste dei cittadini e del territorio» spiega l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro. “Pozzuoli Inn” terminerà sabato 7 dicembre, per poi lasciare spazio agli eventi natalizi organizzati dall’amministrazione comunale. «Andiamo avanti con gli spettacoli che stanno affasciando i Puteolani ma anche i tanti turisti che affollano la nostra città. Stiamo mettendo a punto il programma degli eventi natalizi, che animeranno ancora il centro storico ma anche gli altri quartieri di Pozzuoli, con un’offerta completa per tutti: grandi e piccoli» spiega il sindaco Gigi Manzoni.













