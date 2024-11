Napoli-Roma, le ultimissime sul big match del Maradona

174 Visite

Napoli-Roma, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Maradona di Napoli domenica 24 novembre, alle ore 18:00. La Roma è rimasta imbattuta nelle due sfide dello scorso campionato contro il Napoli (2-0 all”Olimpico nel dicembre 2023 e 2-2 al Maradona lo scorso aprile), i giallorossi non registrano una striscia più lunga senza sconfitta contro i partenopei in Serie A dal periodo tra il 2015 e il 2016 (quattro match in quel caso – 3V, 1N).