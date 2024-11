MARANO, SOLLECITI TARI NELLE CASE DEI CITTADINI. LE PROTESTE DI TANTI COMMERCIALISTI: “UN SALASSO DOPO I 60 GIORNI. ALTRA BEFFA PER I CONTRIBUENTI””

593 Visite

Gentile Direttore,

il Comune di Marano di Napoli ha affidato la riscossione della TARI a MUNICIPA Spa, che in questi giorni sta inviando sollecito/accertamento esecutivo per omesso o parziale versamento annualità 2019/2020, per una somma da pagare entro i 60 giorni dalla ricezione del documento si aggiungono soltanto 7,83 €. per SPESE di NOTIFICA, ma se il cittadino non riesce a pagare nei 60 giorni dal 61 giorno si deve aggiungere una percentuale pari al 53 % in più, per esempio un importo TARI DOVUTO di €. 485,43 + SPESE DI NOTIFICA €. 7,83 pari ad un IMPORTO TOTALE di €. 493,28 da pagare nei 60 giorni, oltre i 60 giorni TARI DOVUTO €. 485,43 + SANZIONE AMMINISTRATIVA €. 146,00 + INTERESSI €. 109,96 + SPESE DI NOTIFICA €. 7,83 pari ad un IMPORTO TOTALE di €. 749,02.

Questo rappresenta una VERA e PROPRIA VESSAZIONE per i cittadini, e il “BUON SINDACO … “ non avendo alcuna OPPOSIZIONE, che in verità è molto solerte per i gettoni di presenza. Questo sarebbe la cosiddetta RINASCITA di Marano? “Qua rinascono” tutti, tranne i cittadini di Marano.

