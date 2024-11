La profezia di Cirielli: “De Luca alla fine non si candiderà, sta solo alzando il prezzo”. Ma in pochi gli credono

Chi conosce bene le cose “campane, come Edmondo Cirielli, si sbilancia in una profezia. “e Luca sta alzando il tiro per determinare a un certo punto chi sarà il suo successore e sarà il suo elemento di caduta, della via d’uscita o meglio una strategia”. Il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, a margine della presentazione del libro di Italo Bocchino, “ Perché l’Italia è di destra ”, a Napoli, ha parlato della ricandidatura di Vincenzo De Luca alle Regionali del prossimo anno in Campania, formulando ipotesi interessanti.