353 Visite

E’ rientrato l’allarme per il bimbo di 11 anni portato via dal papà, Salvatore Carandente, 43 anni, costretto ai domiciliari a Pietramelara. Ieri sera l’uomo ha riconsegnato il piccolo alla madre, Monica Tabacchino, 37 anni, che in questi giorni aveva lanciato appelli disperati per riabbracciare il figlio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews