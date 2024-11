Inchiesta rifiuti Giugliano, Pirozzi risponde alle domande del gip. L’avvocato Maiello: “Fornito contributo importante per la chiarificazione della vicenda”

838 Visite

Nicola Pirozzi, sindaco di Giugliano, ha risposto alle domande del gip di Napoli nord; Luigi Grimaldi, ex consigliere comunale di Giugliano e oggi al Comune di Napoli, si è avvalso invece della facoltà di non rispondere. “E’ stato un interrogatorio che si è svolto in un clima sereno e costruttivo, coerente con la funzione di garanzia dell’interrogatorio dinanzi al gip. Il mio assistito ha risposto alle molte domande poste, fornendo un contributo importante ai fini della decostruzione delle accuse a lui mosse”, ha sottolineato l’avvocato del primo cittadino, il professor Vincenzo Maiello. L’altro legale del sindaco è Marco Sepe. Il gip Saladino scioglierà nei prossimi giorni il nodo sulle misure cautelari richieste dalla Procura Napoli nord.













