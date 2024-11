Incidente in moto sulla statale, morta anche Alessia

152 Visite

E’ morta, dopo tre giorni di agonia, Alessia Piccirillo, la studentessa rimasta gravemente ferita in un incidente strale nella notte tra sabato e domenica. La 19enne ha purtroppo condiviso il destino di Simon Dimitrov, suo compagno di classe, morto sul colpo nello stesso incidente. La tragedia è avvenuta sulla strada statale 145 Sorrentina in località “Bikini” a Vico Equense.

Il 18enne avrebbe perso il controllo del mezzo andando ad impattare violentemente contro un muretto. Simon, come detto, è deceduto sul colpo mentre Alessia é stata trasferita nell’ospedale del Mare dove il suo cuore ha smesso di battere. Sui social sono tanti i messaggi per i due amici, ricordati come bravissimi ragazzi. Simon, in particolare, era molto













