Pozzuoli, giovedì la Festa dell’Albero a Monterusciello

Il giorno 21/11/2024 alle ore 9:00, nell’area antistante il bar Grajales, in Via Monterusciello 27A, in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, prenderà il via il programma della Festa dell’Albero organizzata dal Comune di Pozzuoli.

A partire dalle ore 9,00, delegazioni di alunni delle diverse scuole del territorio, accompagnati dai loro insegnanti, saranno guidati dai neodiplomati già coinvolti nel progetto PCTO Foresta Urbana di Monterusciello, lungo il sentiero che attraversa le aree B1, B2, B3 e B4 oggetto dell’intervento di riforestazione urbana sostenuto con fondi PNRR, assegnati a seguito di avviso pubblico rivolto alle Città metropolitane – Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. (vaste circa 20 ettari), dove è stato recuperato un antico noccioleto, per prendere parte direttamente all’attività conclusiva di piantumazione mediante la messe a dimora di giovani querce e lecci a ridosso delle aree abitate delle case popolari.

Saranno presenti l’Assessore all’Istruzione prof. Vittorio Festa e l’Assessora all’Ambiente Prof.ssa Anna Attore. Alla festa dell’albero parteciperanno gli istituti comprensivi e gli istituti secondari di secondo grado di Monterusciello:

Liceo Majorana

Ic Diaz de Amicis

Ic Rodari Annecchino

Ic 7 Pergolesi

