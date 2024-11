La voce dei cittadini. “Caro direttore, zero illuminazione: la zona del cimitero di Marano è in questo stato di sera”

337 Visite

Eh sì di nuovo io e sempre per parlare del vostro comune. Questa volta la zona in questione è la martoriata Via Vallesana. Non mi dilungherò sull’annoso problema della chiusura della strada, che è ormai diventata una barzelletta dopo un recente intervento video del sindaco in cui dichiarò che a fine maggio (di quale anno?) sarebbe stata riaperta. Nocciolo dell’argomento sarà ancora una volta l’illuminazione, questa volta della zona antecedente il Cimitero. Capisco che essendo una zona sacra l’oscurità ed il buio sono più consone ad un luogo di culto ma l’illuminazione i nostri cari defunti non possono vederla e se ci fosse non gli darebbe fastidio; mentre per noi pedoni, automobilisti, motociclisti (e runner) l’illuminazione è fondamentale visto il degrado in cui versano le nostre strade ed i nostri marciapiedi. La foto che ho allegato è stata scattata alle 19.30, beh sì c’è un po’ di luna a rasserenare gli animi ma non riesce ad illuminare le voragini, la curva pericolosa e la segnaletica verticale ed orizzontale. Giusto un mese fa dopo il mio articolo/lamentela, gentilmente pubblicato da questa testata on-line, qualcosa si è smosso e corso Europa è tornata illuminata. Ma non trovo “normale” che noi cittadini che paghiamo regolarmente le tasse dobbiamo rivolgerci ad un giornalista per essere ascoltati, non trovo “normale” che le lamentele non vengono ascoltate da chi deve intervenire per migliorare lo stato delle strade e di tutti i servizi comunali. Avete ragione: perché cercare qualcosa di normale in un comune anormale? Perché cercare qualcosa di normale in un comune con gestione anormale? E per favore non ci rifugiamo nel: quelli di prima ci hanno lasciato un buco…se sei lì devi avere studiato un programma prima di candidarti.

Concludo come la volta scorsa: a voi il giudizio sulla nostra amministrazione, continuo io “L’avventura è un segnale di incompetenza”.

Runner74













