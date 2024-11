Emozioni a sorpresa al Presidio Ospedaliero Pausilipon. Il Compositore Giovanni Allevi fa visita ai piccoli degenti

119 Visite

E’ stata una sorpresa del tutto inaspettata quella che il Compositore Giovanni Allevi ha deciso di fare, questa mattina, ai bambini ricoverati presso il Presidio Ospedaliero Pausilipon di Napoli. Accompagnato da Antonio Larizza, Presidente di Artis Suavitas Aps e ricevuto da Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon,

Maria Vittoria Montemurro, direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

Santobono Pausilipon, da Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, direttore e presidente

della Fondazione Santobono Pausilipon, il Maestro Giovanni Allevi, dopo aver salutato alcuni

piccoli pazienti ricoverati, ha voluto deliziare la speciale platea, suonando il pianoforte e incantando tutti con le sue melodie dei brani “Aria” e “Tomorrow”, quest'ultimo brano scritto da Allevi durante il suo ricovero in ospedale e che è un vero e proprio inno alla speranza per il domani. La visita del Compositore Giovanni Allevi inaugura la quarta edizione di “Natale al Santobono, un libro per un sorriso”, promossa da Artis Suavitas Aps in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon.

“La visita a sorpresa all’Ospedale Pausilipon di Napoli – dichiara il M° Giovanni Allevi – è stata per me un’esperienza che ha toccato profondamente il mio cuore. Entrare in quel mondo fatto di sofferenza e speranza, che ora posso dire di conoscere, mi ha ricordato la forza straordinaria dei bambini, che con i loro sorrisi luminosi danno coraggio anche a noi. Mi ricordano che ogni nostra azione in questo mondo deve essere rivolta al bene. Suonare per loro è stato il minimo che potessi fare, come donare una carezza invisibile, un abbraccio fatto di note, nella speranza di portare un attimo di serenità e luce nelle loro vite. Questo è ciò che porterò sempre con me, un invito a credere nel potere della bellezza e dell’amore, anche nelle avversità”. “Ringrazio il Maestro Giovanni Allevi – dichiara Antonio Larizza – che ha subito accolto il nostro invito, donando infinite emozioni con la sua visita e con le sue note ai piccoli angeli in corsia. Con la sorpresa di Allevi si apre di fatto la quarta edizione di “Natale al Santobono, un libro per un sorriso”, l’iniziativa solidale che ogni anno portiamo avanti insieme alla Fondazione Santobono Pausilipon, per trasferire l’atmosfera natalizia all’interno di una realtà ospedaliera, con l’obiettivo di creare, per quanto possibile, momenti di armonia e serenità nei vari reparti”.

“La musica è un importante strumento terapeutico, un linguaggio universale che accompagna il processo di cura – commenta Rodolfo Conenna – grazie al maestro Allevi per la sensibilità che da sempre dimostra al nostro ospedale. Una visita che porta con sé un forte messaggio di speranza per i nostri piccoli pazienti”.

“Ringraziamo l’associazione Artis Suavitas Aps e il presidente Larizza per essere sempre vicini ai nostri bambini. Una sinergia che anche quest’anno, in occasione del Natale, si rinnova. Tante le iniziative che ci vedranno impegnati per contribuire a portare la gioia delle Feste nei nostri reparti” dichiarano Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, direttore e presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon.

* Natale al Santobono – Un libro per un sorriso

Dal 8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, presso i due presidi ospedalieri dell’A.O.R.N.

“Santobono – Pausilipon” di Napoli, saranno allestite, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, due “Stanze delle Meraviglie”, all’interno delle quali i bambini in degenza potranno vivere l’atmosfera del Natale e la relativa dimensione festiva, anche all’interno di una realtà ospedaliera. L’iniziativa, condotta in collaborazione con la Fondazione “Santobono Pausilipon onlus”, prefigura l’allestimento scenografico di uno spazio concesso dalla Direzione Sanitaria con l’obiettivo di ricreare un clima natalizio, infondendo gioia e meraviglia anche in corsia. Un luogo magico, dove i bambini avranno anche la possibilità di ricevere libri e doni da testimonial d’eccezione. Nell’ambito di “Natale al Santobono”, partirà la maratona solidale “Un libro per un Sorriso”, una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, con il cui ricavato sarà alimentata la “libreria speciale

permanente”, creata già 4 anni orsono da Artis Suavitas Aps presso i due presidi pediatrici.

Chi vorrà, potrà unirsi all’iniziativa sostenendo la raccolta fondi al link di seguito indicato:

https://gofund.me/c92698fb













