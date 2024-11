MARANO, IL COMUNE VUOLE ASSUMERE ESPERTI PNRR MA SI PUO’ FARE? LA RISPOSTA DELL’INGEGNER NAPOLI E LE NOSTRE PERPLESSITA’

563 Visite

Il Comune di Marano ha bandito un avviso di selezione finalizzato ad assumere per con contratti di collaborazione autonoma 3 esperti tecnici e 3 esperti in gestione rendicontazione e controllo. Gli incarichi che intende conferire l’Amministrazione hanno natura biennale e sono interamente coperti con le risorse dello Stato e serviranno a garantire l’attuazione del PNRR. Purtroppo però il DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD ha inviato il 17 settembre 2024 una nota a tutti i comuni, ribadendo che le Amministrazioni Comunali per evitare il disimpegno delle risorse dovevano provvedere entro il termine del 31 luglio 2024 ad impegnare le risorse ricevute nell’ambito del Programma Complementare al PON Governance e capacità istituzionale 14-20. L’amministrazione di Marano solo ad agosto ha indetto la procedura e tuttavia non aveva già assunto nel proprio organico queste figure tecniche. Infatti il Dipartimento dava la possibilità di reintegrare il personale dimessosi ma non di procedere ad assunzioni ex novo in assenza dell’impegno non assunto priam del termine ultimo fissato al 31.07.2024. C’è un grande rischio ovvero che il Comune assuma queste unità di personale e il Ministero non trasferisca le risorse, determinando un danno alle casse comunali.

In risposta al nostro articolo l’Ing. Giovanni Napoli, rup della procedura e presidente della commissione di valutazione, ci ha fornito dei chiarimenti che a nostro avviso non sono proprio esaustivi. Ha allegato sotto il nostro articolo una circolare del Ministero dell’Interno (che non gestisce le assunzioni di personale della coesione, ndr.) con la quale fornisce indicazioni che attengono agli interventi di rigenerazione urbana di cui all’art. 1, comma 42 della Legge 160/2019 e illustra come va alimentato il sistema REGIS per la rendicontazione. Si parla – nella circolare – di lavori, di aggiudicazioni, di contratti. Insomma tutt’altra storia. Non siamo affatto convinti dei chiarimenti forniti da Napoli per questo ci auguriamo che qualche consigliere prepari un’interrogazione agli uffici affinchè si comprenda la reale possibilità di assumere queste figure di personale. Secono Napoli – invece – la circolare del Ministero dell’Interno riguarda anche il personale della coesione.

Ricordiamo ai lettori che proprio l’11 ottobre scorso il responsabile dei lavori pubblici, Giovanni Napoli, si è stato nominato Presidente della Commissione di valutazione e ha individuato quale componenti l’ingegnere Angelo Martino e il funzionario Giovanni Silvestri, mentre Sabatino Del Prete fungerà da segretario verbalizzante. La Commissione avrà il compito di valutare i curricula pervenuti ed espletare la prova orale.













