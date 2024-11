NAPOLI: Movida e armi. Un manganello e un coltello nel bilancio. I controlli dei Carabinieri tra i “baretti” di Chiaia e nell’area universitaria del centro storico

145 Visite

Movida di controlli per i Carabinieri della Compagnia Centro e del Reggimento Campania. Occhi puntati sui quartieri Chiaia e Centro Storico. Nell’agenda dei militari, contrasto alla violenza giovanile e alla diffusione delle armi

Attorno ai “baretti” di Chiaia, un 19enne è stato trovato in possesso di un manganello telescopico, un’arma ingombrante e pericolosa. Un altro giovane, alla guida di uno scooter, ha provato ad eludere i controlli stradali non rispettando l’alt. Fermato dopo una breve fuga, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente.

Ancora un’arma, ancora una volta nelle mani di un giovane. Un 20enne portava in tasca un coltello di 15 centimetri. È stato denunciato.

Stessa sorte per 5 parcheggiatori abusivi e per un 23enne e un 52enne fermati alla guida dei loro ciclomotori senza patente.

I controlli hanno riguardato anche gli esercizi commerciali. 4 attività sono state ispezionate, 2 sono state sospese per violazioni delle normative vigenti. Altre 2attività sono state sanzionate per diffusione di musica oltre l’orario consentito. Sono stati sequestrati 100 kg di prodotti alimentari privi di indicazioni sulla tracciabilità e comminate sanzioni per un totale di 9mila euro.

Complessivamente, sono state notificate 91 contravvenzioni al Codice della Strada e 38 veicoli sono stati sottoposti a fermo o sequestro. Numerose le infrazioni per mancato utilizzo del casco e per transito nell’area pedonale di Piazza Dante.

5 giovani donne, infine, sono state segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti.













