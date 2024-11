Bonus Natale, 100 euro anche per genitori single, divorziati e coppie di fatto con almeno un figlio a carico

Non solo genitori sposati, ma anche single, separati o divorziati o coppie di fatto: la platea di chi potrà ricevere il Bonus Natale, la misura voluta dal governo che permette di ottenere 100 euro in più sullo stipendio insieme alla tredicesima, si è allargata. Gli italiani interessati saranno oltre 4 milioni e mezzo, ma quali sono i requisiti per poterlo ricevere? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il Bonus Natale da 100 euro può essere erogato insieme alla tredicesima. Bisogna avere un reddito massimo di 28mila euro nel 2024. In più, è necessario avere capienza fiscale. Ovvero, l’Irpef lorda che bisogna pagare deve essere più alta della detrazione per lavoratori dipendenti.

I requisiti familiari: le novità

Prima il bonus poteva andare solo ai dipendenti che avevano un coniuge a carico e almeno un figlio a carico. Altro caso per chi aveva un figlio a carico, ma solo a condizione che si trattasse di una famiglia monogenitoriale: significa che l’altro genitore doveva essere deceduto, oppure non aver riconosciuto il figlio. Ora invece la misura sarà disponibile anche per genitori single e per le coppie di fatto.

Chi può fare domanda

Possono fare domanda tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici dipendenti che hanno un figlio a carico ma non sono sposati, anche se l’altro genitore è ancora in vita: soprattutto i genitori single, separati o divorziati, e le coppie di fatto (esclusi i dipendenti senza figli, i lavoratori non dipendenti e i pensionati).

Bonus con la tredicesima: le scadenze

Per fare domanda è necessario presentare al datore di lavoro una autocertificazione in cui si dichiara di avere tutti i requisiti indicati (capienza fiscale, reddito entro i 28mila euro nel 2024, almeno un figlio a carico) e si riporta il codice fiscale del figlio.

Per chi lavora nel pubblico

Sono già arrivate le prime indicazioni specifiche dal portale NoiPa. La scadenza fissata per inviare l’autocertificazione è venerdì 22 novembre, alle ore 12. Come riporta Il Messaggero, per i dipendenti pubblici ci sarà una procedura automatizzata da eseguire nella propria Area personale di NoiPa – tutte le istruzioni sono state fornite sulla stessa pagina.

I dipendenti del settore privato

Non c’è una scadenza unitaria. Ciascuna azienda può scegliere di fissarne una, naturalmente. In ogni caso, le richieste dovranno essere inviate in tempo per permettere l’eventuale verifica dei requisiti e poi l’elaborazione della domanda nelle buste paga che contengono la tredicesima. La legge infatti prevede che il bonus vada erogato insieme alla tredicesima mensilità.