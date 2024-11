Scavi di Pompei: biglietti nominativi e tetto d’ingresso di 20mila visitatori

117 Visite

Il Parco Archeologico di Pompei rivoluziona la bigliettazione e passa al numero chiuso ponendo un tetto di 20mila ingressi al giorno. È partita questa mattina la sperimentazione decisa dal direttore generale Gabriel Zuchtriegel, che ha personalmente seguito l’avvio del cambiamento deciso, come ha spiegato, insieme con la Prefettura, i Vigili del fuoco e i consulenti dei lavoratori con i quali è stata ravvisata la necessità di prevedere una gestione in piena sicurezza del patrimonio Unesco. La nuova misura stroncherà anche il fenomeno del bagarinaggio all’esterno del sito, con la vendita di “pacchetti turistici” che comprendono biglietti maggiorati e – in modo truffaldino – servizi offerti gratis con l’acquisto del ticket d’ingresso alla biglietteria.

Fonte Il Roma













