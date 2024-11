Marano: La voce del Cittadino. “Al Ciaurro profilattici con sangue e il rischio per i bambini”

333 Visite

Gentile direttore,

Le scrivo in qualità di cittadino di Marano di Napoli per portare alla Sua attenzione una situazione di grave degrado che affligge la Villa Ciaurro, uno spazio che dovrebbe essere dedicato al benessere e allo svago della nostra comunità.

Questa mattina ho assistito a un episodio particolarmente inquietante che ritengo necessario segnalare. Durante il gioco di un bambino, il suo pallone è finito nell’erba alta e incolta della villa. La madre, nel tentativo di recuperarlo, ha fatto una scoperta scioccante: la presenza di un preservativo sporco di sangue tra l’erba. Questo ritrovamento non solo è disgustoso, ma rappresenta anche un serio rischio per la salute pubblica, specialmente considerando che l’area è frequentata da bambini.

La Villa Ciaurro versa in uno stato di totale abbandono: l’erba non viene tagliata, i rifiuti si accumulano e l’area è diventata un ricettacolo di sporcizia e degrado. Questa situazione è inaccettabile per una struttura che dovrebbe essere un punto di riferimento per le famiglie e i giovani del nostro territorio.

Le chiedo, come voce autorevole del giornalismo locale, di dare visibilità a questa problematica e di contribuire a sensibilizzare le autorità competenti affinché intervengano tempestivamente per:

– Ripristinare un adeguato servizio di pulizia e manutenzione

– Garantire controlli regolari per prevenire atti vandalici e comportamenti inappropriati

– Restituire alla comunità uno spazio sicuro e decoroso

In attesa di un Suo cortese riscontro e certo del Suo impegno nel dare voce a questa importante questione, porgo cordiali saluti.

Cristiano Luchini

Cittadino di Marano di Napoli













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews