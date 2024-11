Fondi per la vaccinazione pe la bronchiolite. Savanelli: “Una buona notizia per i neonati e per le casse dello Stato”

304 Visite

Una buona notizia per i neonati. Finalmente il Ministero della salute ha stanziato i fondi per la vaccinazione per la Bronchiolite per tutti i neonati e per tutti i nati che non hanno compiuto i 6 mesi. La vaccinazione dovrebbe essere fatta nei punti nascita per tutti coloro che nascono da oggi in poi, mentre per chi è nato nei mesi scorsi siamo in attesa della circolare ministeriale per capire se deve essere fatta nei centri vaccinali e/o dai pediatri che seguono i neonati.

È una vaccinazione efficace e sicura.

L’anno scorso è stata praticata in Spagna e a titolo sperimentale in Val D’Aosta.

Si ha avuto una riduzione del 90 per cento dei casi di Bronchiolite, rispetto agli anni precedenti.

La molecola da somministrare è un monolocale e si chiama Nirsevimab, il nome commerciale è Beyfortus.

È una grande notizia per il mondo della pediatria, ma soprattutto per i neonati.

Aderiamo a questo progetto di vaccinazione con slancio e sicurezza.

Questo anticorpo monolocale impedisce al virus respiratorio sinciziale di penetrare nelle cellule e di impedire la Bronchiolite.

La Bronchiolite è una malattia dei neonati e dei lattanti che spesso richiede il ricovero in ospedale, a volte in rianimazione e può essere anche mortale.

Un ricovero in ospedale con assistenza specialistica costa circa 5 mila euro al giorno contro i 250 euro del costo del vaccino, anche in un’ottica economica, lo Stato dovrebbe guadagnarci, per il quasi azzeramento dei ricoveri per Bronchiolite, e non ci sarà ingolfamento dei reparti come avviene tutti gli anni nei periodi invernali.

Ripeto è una conquista miliare per la pediatria e per i neonati, non sciupiamo un’occasione d’oro.

Luigi Savanelli













