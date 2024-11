Casalnuovo, al via l’evento «Babbo Natale al Parco»

169 Visite

Babbo Natale prenderà casa presso il Parco delle Chiocciole, di Via Paolo Borsellino a Casalnuovo di Napoli.

L’arrivo di Babbo Natale in slitta è previsto nel pomeriggio del 7 dicembre alle ore 17.00, quando giungerà a Piazza Municipio per sfilare sul Corso Umberto.

La sfilata accompagnerà Babbo Natale presso il Parco, dove è stata allestita la stanza per accogliere grandi e piccini che vorranno incontrarlo.

L’iniziativa è proposta dall’Associazione «Una Città Che…» e da Giovanni Nappi.

«Anche quest’anno Babbo Natale ci stupirà! Ho saputo che arriverà a Casalnuovo con una straordinaria slitta. Come di consueto, Babbo Natale resterà con noi per due settimane, nei weekend, per incontrare i bambini del territorio presso il Parco delle Chiocciole”, lo afferma Giovanni Nappi, fondatore del Parco.

“Babbo Natale condividerà gli spazi del parco con tante attività di animazione territoriale. Il parco sarà allestito a festa, con le tradizionali luminarie natalizie. Ci saranno l’area food e spettacoli di giocoleria, magia e clowneria. Un modo per avvicinare nuovamente tante persone e convincerle a restare nella loro città, specialmente se si pensa che l’ingresso al parco sarà anche per le attività natalizie gratuito”, conclude Nappi.

L’evento

Dal 7 al 23 dicembre 2024

Parco delle Chiocciole, Via Paolo Borsellino 8, Casalnuovo di Napoli

Babbo Natale si fermerà al PARCO dal 7 al 22 dicembre, sabato e domenica di tutti i weekend, e lunedì 23 dicembre.

Orari di apertura:

10:30-13:30

10:30-21:00

Il Trenino

Ci sarà un trenino turistico in città, con punto di raccolta al Parco delle Chiocciole e giro per le vie della città.

Il servizio trenino sarà gratuito.

Mostra

Ci sarà modo di conoscere una parte delle nostre piccole chiocciole di terra e di acqua dolce, che per l’occasione faranno da cornice al presepe in mostra al parco, ispirato all’antica figura del maruzzaro, realizzato in stile ‘700 napoletano dal maestro di arte presepiale Francesco Picciullo.













