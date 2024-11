Marano, abusi edilizi: in corso operazioni demolizione immobile in via Corree di sotto

265 Visite

Sono in corso attualmente le operazioni di demolizione di una palazzina abusiva ubicata in via Corree di sotto, in una delle tante traverse dove si contano non pochi immobili con anomalie urbanistiche. Si tratta di una demolizione che trae origine da una Re.sa., provvedimento che nasce dopo pronuncia Corte d’Appello. Nei giorni scorsi erano state ultimate le operazioni (senza problemi di ordine pubblico) di sfratto delle famiglie interessate.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews