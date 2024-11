Terremoto di magnitudo 4.0 in Molise

138 Visite

Un terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto nella zona di Montecilfone, in

provincia di Campobasso, a circa 20 chilometri da Termoli. Ne dà notizia la

Sala Sismica INGV-Roma. L’ipocentro è stato localizzato a circa 18 km di

profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, la Protezione Civile sta verificando le segnalazioni giunte ai numeri per le emergenze.