Bufera politica a Giugliano, altre dimissioni: lascia la consigliera Maria Vitiello, è indagata per truffa allo Stato

A dimettersi dopo Poziello a Giugliano c’è anche la consigliera Maria Vitello. Al suo posto subentra Carlo Carleo, già consigliere comunale nella passata consiliatura che ora siederà, salvo sorprese, nei banchi della maggioranza. La scelta di Vitiello scaturisce dal fatto che a tutt’oggi risulta indagata per truffa ai danni dello stato per i rimborsi percepiti da consigliere comunale. Secondo l’accusa avrebbe, insieme al pentastellato Pezzella e ad altri esponenti dell’assise, dichiarato di essere presente in commissione per ottenere il rimborso da parte dell’azienda per cui è assunta ma in realtà era altrove. Vitiello, eletta con i democratici, era poi passata in minoranza. Attualmente milita nelle file dei moderati. Vitiello è la sorella dell’imprenditore ritenuto dai magistrati della Dda di Napoli quale figura di riferimento del Clan Ferrara – Cacciapuoti, inoltre presso la sede della sua consiglierete, la Itaca Gestioni Immobiliari, gli inquirenti rinvenivano una mazzetta di 60.000 euro e un orologio da uomo marca Paul Picot modello Gentleman del volare commerciale superiore a 6.000 euro, destinata secondo la procura, all’ex assessore all’igiene urbana Luigi Grimaldi. Entrambi due, Grimaldi e Vitiello Luigi, risultano indagati unitamente al sindaco Pirozzi e all’ex sindaco Poziello nell’ambito dell’inchiesta sull’appalto dell’igiene urbana a Giugliano.













