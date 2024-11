La voce dei cittadini. Marano, la colonia di gatti e quella puzza nei pressi della Borsellino. L’appello di diverse mamme

Gentile direttore, le aiuole del plesso Borsellino ospitano una colonia d gatti, molti di questi però sono malati. La dirigente scolastica ha fatto diverse segnalazioni alle autorità per occuparsi di questa colonia ma senza riscontro. Ci siamo attivate anche noi mamme e rappresentanti. Abbiamo cercato di pulire un po’. Come se non bastasse c’è un individuo che continua a dar da mangiare a questi gatti proprio nelle aiuole della scuola lasciando piatti sporchi e vaschette ormai piene di muffa che non fanno altro che peggiorare le condizioni di salute dei gatti e aumentando il rischio igienico sanitario dei bambini che frequentano la scuola. La puzza ormai è insostenibile. Tale soggetto è stato invitato più volte a spostare la sua opera di volontariato nei pressi della villa del Ciaurro così da lasciare pulito le aiuole della scuola ma in modo a volte anche aggressivo si è rifiutato. È stata avvertita anche la polizia municipale ma a poco è servito per ora. Scriviamo anche a voi nella speranza che possa smuoversi qualcosa.