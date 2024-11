Quarto. Convegno su “La sicurezza al servizio del sociale” a Casa Mehari

165 Visite

“La sicurezza al servizio del sociale” è il titolo del convegno che si terrà venerdì 8 novembre alle ore 17,30 a Casa Mehari, bene confiscato alla criminalità in via Nicotera n. 8 a Quarto, Napoli. Interverranno Antonio Sabino sindaco di Quarto, Mariolina Trapanese presidente dell’ats Casa Mehari e “La Bottega dei Semplici Pensieri”, Antonio Romano presidente CNS Tech Spa, Massimiliano Manfredi consigliere regione Campania, Vittorio Romano direttore generale CNS Tech Spa e Ciro Biondi, giornalista.

L’evento è organizzato da CNS Tech Spa, un’azienda che opera in qualità di system integrator nell’ambito della sicurezza per il mondo bancario e industriale, civile e dei trasporti, per il territorio e per i cittadini. La società con sede a Napoli e presente in altre città italiane, ha donato a Casa Mehari un impianto di videosorveglianza altamente tecnologico.

CNS TECH è anche un Istituto di Vigilanza, con una propria Centrale Operativa presidiata h24, abilitato all’attività di vigilanza privata. CNS TECH affianca imprese ed Enti nella progettazione e realizzazione di sistemi di contrasto a fenomeni criminogeni, a tutela delle persone, dell’ambiente e del patrimonio. La società ha adottato un Codice Etico che guida l’organizzazione nei rapporti con i propri stakeholder e si è dotata di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs 231 volto a prevedere, gestire e mitigare i rischi di commettere violazioni di legge nell’esercizio delle proprie attività. CNS ha ottenuto il Rating di Legalità, accreditandosi presso l’AGCM con un punteggio pari a 3 stelle, è iscritta alla “white list” della Prefettura di Napoli nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.













