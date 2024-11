Russia-Stati Uniti, prove di disgelo. Putin: “Sono pronto a parlare con Trump”

237 Visite

Vladimir Putin sceglie la platea del Club Valdai per rompere il silenzio sulle elezioni americane e congratularsi pubblicamente con Donald Trump per il suo ritorno alla Casa Bianca. Dopo che il Cremlino non aveva escluso contatti fra i due leader prima dell’insediamento del tycoon come 47esimo presidente degli Stati Uniti è lo stesso Putin a dire di non avere “nulla in contrario” alla ripresa delle relazioni. Il presidente russo aggiunge che Trump si è dimostrato “molto coraggioso” dopo l’attentato che ha subito dove è rimasto ferito. Ma è soprattutto il pensiero del presidente americano eletto in merito al conflitto in Ucraina a trovare l’approvazione di Mosca. “Ciò che ha detto sul desiderio di ripristinare le relazioni con la Russia, per aiutare a risolvere la crisi ucraina, mi sembra che meriti almeno attenzione”, il pensiero espresso da Putin.

Prove di intesa che certamente non fanno piacere a Volodymr Zelensky. Nel suo discorso al vertice della Comunità politica europea a Budapest il presidente ucraino aveva ribadito ai leader occidentali il suo diniego a effettuare concessioni territoriali alla controparte in quanto “sarebbe inaccettabile per l’Ucraina e un suicidio per l’Europa”. La decisione su “cosa dovrebbe e cosa non dovrebbe essere all’ordine del giorno per porre fine a questa guerra”, secondo Zelensky “spetta solamente a Kiev”.













