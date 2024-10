Napoli. Polizia locale: prevenzione maltrattamento animali, intervento in piazza San Gaetano

153 Visite

Gli agenti della U.O. Investigativa/Ambientale, impegnati in attività di prevenzione sul maltrattamento degli animali, in Piazza San Gaetano, hanno individuato e fermato un uomo che deteneva in condizioni precarie – senza acqua e cibo – un pappagallino della specie “cocorita” al quale aveva tagliato le penne per impedirgli di volare dalla scatola in cui lo teneva e nella quale lo costringeva a prendere bigliettini con i numeri dell’otto, che offriva a clienti (solitamente turisti) in cambio di denaro.

L’uomo già noto alla PG per il medesimo reato, è stato nuovamente denunciato alla Procura della Repubblica per maltrattamento di animale e sanzionato dalla Polizia Locale per una somma di 1200 euro.

Il pappagallino è stato ricoverato presso il presidio veterinario “Frullone” per essere sottoposto a cure e successivamente affidato a qualche famiglia intenzionata a prendersene cura.













