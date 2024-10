Chiaiano, ancora violenza e spari alla nuca ad un ragazzo di 20 anni. Indagini in corso

564 Visite

Le notti napoletane continuano a tingersi di giallo e rosso sangue. A pochi giorni di distanza dal tragico omicidio di un ragazzino di appena 15 anni, Emanuele Tufano, trucidato con un colpo di pistola alla schiena a due passi dal Rettifilo, un nuovo raid è stato registrato in città. Stavolta i sicari non hanno agito nel cuore del centro storico, bensì nella periferia nord, precisamente nel quartiere Chiaiano. È qui infatti che un ragazzo di soli vent’anni, Simone Giacinto Pietrocini, è stato centrato da un colpo di pistola alla nuca in condizioni ancora tutte da chiarire.

La vittima, medicata al pronto soccorso dell’ospedale Cto, se l’è per fortuna cavata con una prognosi di dieci giorni e le immediate dimissioni. L’episodio ha però suscitato non poche preoccupazioni negli ambienti investigativi. Le indagini sul caso sono adesso condotte dai poliziotti del commissariato Arenella, intervenuti intorno alle due di domenica notte al pronto soccorso dell’ospedale Cto, dove pochi minuti prima era arrivato autonomamente il ventenne Pietrocini. Nonostante l’ogiva conficcata nella nuca, il giovane è comunque riuscito a cavarsela senza gravi conseguenze.













