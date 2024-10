Neonata di 10 mesi muore ad Afragola, disposta l’autopsia

263 Visite

Una tragedia ha colpito la comunità di Afragola, dove una neonata di soli 10 mesi è deceduta, secondo quanto riferito dalla Polizia, per cause naturali. L’episodio è avvenuto nell’isolato 1 del rione Salicelle, dove in mattinata sono intervenuti gli agenti del locale commissariato dopo che il personale del 118 ha constatato il decesso della piccola.

Nonostante l’indicazione iniziale di cause naturali, le autorità hanno ritenuto opportuno disporre un’autopsia. Questo provvedimento si rende necessario per fare piena luce sulle cause del decesso e per garantire che tutte le procedure siano seguite in modo adeguato. La salma della bimba è stata trasportata presso l’ospedale di Giugliano, dove saranno effettuati gli accertamenti necessari.













