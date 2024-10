Giugliano, ancora un ko: al De Cristofaro passa il Crotone

236 Visite

Seconda sconfitta consecutiva per il Giugliano. Il Crotone, bestia nera dei gialloblu, passa al De Cristofaro al termine di una gara bella e combattuta. Ospiti in rete, nel primo tempo, con Tumminiello, Silva e con l’ex di turno Ovizsach. Padula, sempre nella prima frazione, a segno per i tigrotti di Valerio Bertotto. Nella ripresa, Giugliano generoso ma poco incisivo in zona gol. Buone occasioni per Ciuferri, De Paoli e Valdesi, ma i padroni di casa non riescono ad accorciare le distanze.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews