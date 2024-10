Tutto Sposi inaugura la Fashion Week

143 Visite

Dagli abiti degli stilisti per il giorno delle nozze nel 2025 alle nuove mete per i viaggi di nozze, dalle bomboniere all’arte della spontaneità che ha invaso i fotografi. E’ un’offerta a 360 gradi quella di Tutto Sposi che da oggi ha aperto alla Mostra d’Oltremare di Napoli la 35ma edizione della fiera ormai tradizionale per tutte le coppie che si avviano verso il matrimonio. Una grande offerta da cui scegliere e ispirarsi nei 60 stand di Tutto Sposi che andrà avanti fino a lunedì sera.

Tanti gli stand degli abiti da sposa ma anche di stilisti che propongono gli abiti per lo sposo, che sempre più punta a un abito indimenticabile anche per lui insieme al fascino della moglie. Un fascino espresso al meglio nelle serate del Palasposa, con la passerella al centro delle centinaia di sedie per chi sogna di indossare gli abiti da sposa e con la regia della Mazzini Eventi e in cui sfileranno le modelle preparate al meglio dal truccatore ufficiale Ciro Florio e dall’hair stylist Ferdinando Voluttuoso. Oggi, nella prima giornata si comincia alle 17 con Peter Langner che porta in passerella eleganza, innovazione e sartorialità che da oltre trent’anni il brand rappresenta. Famoso per le sue linee architettoniche e per l’alta sartorialità di cui il brand rappresenta una perfetta fusione tra tradizione artigianale e creatività moderna. Ogni creazione è un capolavoro, interamente realizzato a mano nell’atelier di Milano, dove stile e ricerca si incontrano per dar vita a opere uniche. A seguire alle 18 in passerella Atelier Emè con due temi di sfilata “Angelic Pureness” che racconta un’estetica minimale legata agli anni 2000 che si fonde con l’allure glamour degli anni ’40, getta le basi per una collezione “senza tempo, a prova di futuro”. E poi il tema “A modern fairy tale” in cui si evince come la moda dia il suo contributo nei confronti della denuncia sulla crisi climatica celebrando la natura in tutte le sue forme. Ultima sfilata di oggi alle 19 con Petrelli Uomo che vedrà in passerella le due Collezioni più importanti della Maison: la collezione Encanto e la collezione 1941, con i modelli cavalcheranno la passerella esaltando la vestibilità di ogni abito e le nuances di colore più in voga di questa stagione. Domani, sabato 26, sfileranno invece gli abiti di Atelier Carrabs, Essenza Boutique e Atelier Giulia. Una stagione in cui le migliaia di coppie in arrivo, con moltissimi che hanno già preso ed esaurito la “Privilege Card” dal sito di Tutto Sposi, che fa entrare gratuitamente alla fiera per tutti e quattro i giorni dell’evento, dà loro l’ingresso da un varco dedicato senza code, godendo di un’esperienza esclusiva e personalizzata e anche per le spose l’opportunità di prenotare una prova gratuita di trucco Bridal, vivendo un’esperienza unica e su misura. Ma restano in vendita i biglietti di ingresso da 10 euro in vendita all’ingresso della Mostra d’Oltremare. Tanti i fidanzati in arrivo da tutta Italia per il week end con anche la possibilità di rivolgersi all’associazione Wedding Planner, pronta a consulenze gratuite sulle nozze e nei prossimi due giorni e che potranno guardare e conoscere le migliori Maison ed Atelier della Regione Campania. Tra gli eventi attesi per l’edizione 2024 l’arrivo dell’artista di Sal Da Vinci che ritirerà il Fashion Family Award, scultura del maestro Lello Esposito, che l’organizzazione ha voluto assegnare ad un grande artista grande padre e marito dal cuore napoletano.













