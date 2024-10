Sara accoltellata in casa: arrestato un 19enne indiano, suo vicino, con l’accusa di omicidio volontario

106 Visite

Dopo ore di serrate indagini sull‘omicidio di Sara Centelleghe, la ragazza di 19 anni uccisa nella notte nella sua abitazione a Costa Volpino, nel Bergamasco, è arrivata una svolta decisiva. L‘arresto di un coetaneo. Si tratta di un giovane di origini indiane che abita in una casa all’interno dello stesso stabile. Il 19enne era stato portato in mattinata in caserma per essere ascoltato dagli inquirenti. Ancora è da chiarire – al momento- il movente ma, secondo quanto comunicato dai Carabinieri, sono stati raccolti “concordanti indizi di colpevolezza” a carico del diciannovenne. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Verrà portato nel carcere di Bergamo. Non risultano indagate altre persone. Si chiama Jashan Deep Badhan il presunto omicida, come apprende l’Adnkronos. L’avvocato del ragazzo, Fausto Micheli, in serata ha fatto sapere che il ragazzo ha confessato.













