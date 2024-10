Morire a 15 anni in strada dopo sparatoria. In prefettura consuete riunioni e soliti appelli

91 Visite

Per il prefetto di Napoli Michele di Bari, dopo l’omicidio di un 15enne avvenuto nella notte in corso Umberto I, c’è “preoccupazione” ma anche “tanta volontà nell’affrontare queste tematiche”. Oggi, nel corso di un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato subito dopo l’evento delittuoso, “abbiamo affrontato queste tematiche con grande responsabilità e determinazione. Da una parte – ha spiegato di Bari – ci sarà una risposta in termini di attività di prevenzione da parte delle forze di polizia, che ringrazio, con una serie di servizi mirati, straordinari, ad alto impatto, l’impiego di unità cinofile, tutto ciò che è necessario per controllare il territorio. Dall’altra parte un’attività forte da parte della magistratura. L’altro pilastro su cui si regge tutta questa vicenda non può che prescindere da un appello alla città”. L’appello che rivolge il prefetto riguarda il fatto che protagonisti di episodi del genere siano “ragazzi la cui età diminuisce giorno dopo giorno. Questo non va assolutamente bene, questo interpella tutti. C’è una grande coralità istituzionale, oggi tutti hanno cercato di affermare che c’è bisogno di una risposta sociale, che questa comunità sta dando in maniera anche forte”.













