Guerra Conte-Grillo? Casaleggio: “Che fine, resterà un solo elettore”

Finirà come in Highlander? Alla fine tra Conte e Grillo ne resterà solo uno? Il tempo ci fornirà la risposta, ma intanto Casaleggio ha avuto pronta la battuta: “Forse ne rimarrà uno solo nel senso degli elettori…“. Un’uscita ironica e maliziosa, che però allo stesso riflette un elemento che non può passare inosservato: il Movimento da mesi è vittima di una crisi di consensi che ha portato al famoso 9,9% racimolato alle elezioni europee. Ormai sui territori ha il peso di una qualunque lista civica, e certamente i continui dissidi tra il presidente dei 5 Stelle e il comico genovese non aiutano a recuperare gli elettori che nel frattempo hanno voltato le spalle al M5S.













