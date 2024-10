Marano, la vergogna di piazzale Dalla Chiesa. Lapide coperta, vegetazione fittissima. Nemmeno la memoria del generale riescono a rispettare

127 Visite

Niente rispetto, niente decoro urbano, niente rispetto nemmeno per un generale dell’Arma ammazzato dalla mafia. Il piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa è un insulto alla decenza, la lapide coperta da tempo da fitta vegetazione, così come l’area circostante. A stento si riesce a camminare a piedi. Una delle tante vergogne di cui nessuno si occupa. Si riempiono solo la bocca con le parole legalità, di cui nemmeno conoscono il significato, e con manifestazioni ed eventi vuoti, convegni, festival che non lasciano un bel nulla – in termini di confronto, riflessioni e prese di coscienza – alla città.













